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К десятилетию воссоединения с Россией. В МИД РФ переиздали документальный сборник  

К десятилетию воссоединения Крыма с Россией. В МИД РФ переиздали документальный сборник  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 22:02 15.02.2024

МИД РФ к 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией провел презентацию переизданного документального сборника «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России». Как сообщает ТАСС, презентация прошла в Доме приемов дипведомства. Вниманию гостей были представлены экземпляры сборника. Мероприятие открыл Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В том сборнике, который мы сегодня презентуем, в частности, фигурируют уникальные, удивительные свидетельства, что судьба Крыма неразрывно связана с Россией, — сказал Лавров.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своем обращении, зачитанном во время мероприятия, поблагодарил главу МИДа за вклад в продвижение международных связей Республики Крым, благодаря которому «попытки коллективного Запада и его вассалов изолировать Крым на международной арене не увенчались успехом».

Ведется активная работа с иностранными государствами, крымские министерства и ведомства, города и муниципальные образования наращивают международные контакты, — подчеркнул Аксёнов. 

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