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К «дистанционному обучению» в Крыму готовы не все

К «дистанционному обучению» в Крыму готовы не все

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 11:52 24.03.2020

В Крыму 91 школа вышла на «дистанционное обучение». Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик

Мы отработали в таком режиме: начальники управления получили информацию, отработали с директорами и так далее. Сегодня мы пытаемся адаптировать к массовому наплыву информацию. Подключили два модуль — dnevnik.ru и eljur.ru,— сказала министр.

Однако проблема даже не в переходе на онлайн-площадки. В Крыму 1317 детей не имеют доступа к Интернету, чтобы вести дистанционное обучение.

Будем подключать попечительское движение, чтобы ребенок получал информацию, так как не у всех есть Интернет,— отметила Лаврик.

Еще одна проблема – «слабый» Интернет в некоторых селах и отдаленных районах.

К «дистанционному обучению» в Крыму готовы не все

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