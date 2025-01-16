К эпицентру разлива мазута в Чёрном море подошли дельфины и морские свиньи

Скопление дельфинов и морских свиней, пришедших из других районов вслед за мигрирующей рыбой, зафиксировали в акватории Черного моря у Керченского пролива, где находится эпицентр разлива нефтепродуктов, которые угрожают здоровью животных. Об этом сообщила

Дельфины ходят за мигрирующей рыбой, сейчас идет зимняя миграция хамсы — и в акватории на юго-востоке [относительно Крымского полуострова] наблюдается скопление афалин, которые пришли с западного, юго-западного районов акватории, [прилегающей к Крымскому полуострову]. Они мигрировали за рыбой, кормятся, восстанавливают потери за зимний период, — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что помимо афалин, крупнейших морских млекопитающих Черного моря, в районе Керченского пролива фиксируются дельфины-белобочки, а также азовки (местный подвид морских свиней).

По ее данным, скопление млекопитающих стало отмечаться неподалеку от эпицентра разлива нефтепродуктов всего несколько дней назад. При этом, добавила ученый, в данном районе остается и популяция афалин, для которых эта территория родная — дельфины обычно обитают в одном месте, и подобные миграции совершают только изредка. Она пояснила, что идентифицировать дельфинов из разных сообществ специалистам помогают особые способы учета.

По словам Ирины Логоминовой, в зоне загрязнения мазутом для животных существует множество рисков, в том числе общая интоксикация организма и связанное с ней нарушение работы внутренних органов. Прогнозирование этих рисков осложняется тем, что за прошедший месяц разрозненные скопления мазута распространились по большой территории у берегов Крыма и Кубани, и невозможно понять, насколько обширны границы загрязнения, а также неизвестно, где и на какой глубине нефтепродукты находятся в толще воды.

источник: ТАСС