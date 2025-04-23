К курортному сезону на Крымском мосту введут дополнительную полосу для прохождения досмотровых мероприятий

Так, в этом сезоне в Крыму будут открыты порядка 350 пляжей. Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом пляжных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченком проливе, в Крыму нет. В отдельных случаях обнаружения мелких фракций мазута последствия ликвидируются в течение суток и не представляют угрозы здоровью. Актуальная информация о доступности пляжных территорий опубликована на сайте Министерства курортов и туризма Республики Крым и на Туристическом портале Республики Крым.

По словам Сергея Аксёнова, на Крымском мосту до 1 мая будет введена дополнительная полоса со стороны Краснодарского края для прохождения досмотровых мероприятий, что позволит снизить время ожидания. Данная позиция согласована с Министерством транспорта Российской Федерации и ФСБ. «Должно быть увеличено количество биотуалетов, обеспечена их своевременная уборка. В следующем году будут построены стационарные туалеты в достаточном количестве. При образовании пробки должна быть организована раздача воды и работа бригад скорой помощи. Дополнительно прорабатывается вопрос регулирования транспортного потока на трассе Ялта – Симферополь, где сейчас идет ремонт. Основные строительные работы в период курортного сезона подрядчик должен выполнять в ночное время. При этом рекомендуем автолюбителям дорогу через исторические регионы нашей страны. Дорога безопасна. Никаких проблем с проездом, пропускным режимом нет. На сегодняшний день это самый простой и удобный путь в республику, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

В ходе встречи Сергей Аксёнов акцентировал внимание на задаче Министерства курортов и туризма РК организовать максимально широкое информирование гостей и жителей Крыма по всем вопросам проведения курортного сезона с обязательной обратной связью.

Критично важно, чтобы телефонные горячие линии и страницы в соцсетях работали без сбоя и обеспечивали быструю обратную связь и ответ на задаваемые вопросы. При необходимости можно увеличить на сезон количество операторов на телефонах горячей линии, – подчеркивает Глава республики.