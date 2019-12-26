К лету 2020 года Анапу, Краснодар и Крым свяжут электрички

Пригородные поезда (электрички) из Крыма до Краснодара и Анапы планируется запустить к июню 2020 года. Об этом сообщил министр транспорта РК Сергей Карпов.

Планируем до июня нарастить необходимое количество подвижного состава железнодорожного транспорта под потребности нашего населения, в том числе для организации электричек с Краснодарским краем. Это Анапа, Краснодар, — цитирует Карпова ТАСС .

Он уточнил, что на межрегиональном маршруте будут использованы подвижные составы, находящиеся в Крыму и Краснодарском крае. При этом оператор пригородных электричек Крыма, с которым власти сейчас заключают договор, с февраля следующего года должен приступить к обновлению подвижного состава на полуострове. Графики движения и маршрутная сеть еще дорабатываются, развитие направления будет зависеть от спроса.

Мы сейчас активно просчитываем, чтобы и воздух не возить, и обеспечить потребность, — пояснил Карпов.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря. Круглогодично в Крым будут ходить поезда Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь, к лету ожидаются дополнительные рейсы из других городов. Рассматриваются варианты Екатеринбурга, Мурманска, Ярославля, Кисловодска, Ростова-на-Дону, Архангельска и Самары.

Ранее главы Крыма и Кубани заявляли, что обсуждается возможность запуска поезда между регионами. В четверг руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец уточнил, что запуск пригородных поездов из Крыма в Краснодарский край планируется уже в 2020 году.