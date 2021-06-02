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К лету водохранилища Крыма изрядно наполнились, но май «ушел в минус»
Фото: pxhere.com

К лету водохранилища Крыма изрядно наполнились, но май «ушел в минус»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:43 02.06.2021

Свыше 79 млн. кубометров воды накопилось в водохранилищах Крыма (естественного стока). По сути, полуостров вышел на прошлогодние показатели (пока еще на 6 млн. кубов меньше, но дождливое начало июня сравняло показатели). Тем не менее в мае расход воды был больше.

Продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил  79,24 млн. кубометров, что на  6,531 млн. кубометров меньше, чем месяц назад и на 5,92 млн. кубометров меньше, чем год назад, — отметили в крымском гидрометцентре.

Метеорологи уточняют, что приток воды в водохранилища естественного стока в мае значительно уменьшился.

В мае в бассейнах рек выпало 2,9-25 мм осадков или от 7 до 35 % нормы. Самый значительный недобор осадков ощущался в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир. Они носили кратковременный характер и наибольшими были преимущественно в равнинных районах 16 и 29 мая, — уточнили в гидрометцентре.

В Крымских горах также наблюдался значительный недобор осадков (22-24% нормы). На большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.

Специалисты уверяют, что к концу весны «отсутствие стокообразующих осадков после третьей малоснежной зимы, как и в прошлом году, способствовало установлению ранней, нехарактерной для этого времени года, межени в бассейнах всех рек«.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года.

К лету водохранилища Крыма изрядно наполнились, но май «ушел в минус»

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