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Коммунальщики крымской столицы уверяют: цветы поливают регулярно

К маю в Симферополе высадят почти 37 тысяч цветочных растений

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:29 28.02.2020

О том, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Симферополе  будет высажено 36,5 тысяч однолетних цветочных растений, сообщила заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

Работы по высадке весенних цветов начнутся в апреле. Так, в рамках цветочного оформления площади Ленина планируется высадить 18 тысяч штук однолетних растений, в сквере Победы 7, 5 тысяч штук, а также в Семинарском и Казанском скверах по 5,5 тысяч штук, — цитирует чиновника пресс-служба администрации крымской столицы.

При этом Мария Бороненкова отметила, что в марте начнутся подготовительные работы перед высадкой цветочной рассады:

С марта месяца сотрудники «Горзеленхоза» приступят к подготовительным работам и приведению территорий для высадки в надлежащее состояние. Будет произведена обрезка роз и кустарников, покос газонов, перекопка и прополка клумб.

К маю в Симферополе высадят почти 37 тысяч цветочных растений

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