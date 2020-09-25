К марту следующего года проблема водоснабжения Симферополя будет решена

Ситуация с дефицитом воды в Симферополе решится в марте 2021 года благодаря новым скважинам. Об этом сообщил сегодня Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, в ближайшее время планируется пробурить три скважины, деньги на эти цели выделены из республиканского бюджета. Эти источники позволят поставлять в Симферополь до 10 тысяч кубометров воды в сутки на данном этапе, а в дальнейшем из трех водозаборов можно будет получить до 40 тысяч кубометров воды. При этом Глава Крыма подчеркнул, что данное решение водоснабжения Симферополя будет реализовано без угроз загрязнения окружающей среды.

Бурим три скважины, которые 10 тыс. кубометров в сутки могут дать дополнительно сейчас, и еще 40 тыс. кубометров в сутки — из трех подземных водозаборов. Это будет январь-февраль 2021 года. Мы однозначно систему водообеспечения города Симферополя обеспечим. Точка отсчета, когда у нас ситуация должна разрядиться, даже если не будет никаких осадков, — это примерно март 2021 года, — сообщил Аксёнов.

Кроме того, для решения вопроса водоснабжения Симферополя будет рассмотрен вариант с использованием вод реки Салгир. В связи с этим формируется программа по установке очистных сооружений в селе Укромное.

Какой-то период напряжение с водой будет. Но из этой ситуации, я гарантирую, выйдем с честью, — резюмировал Глава РК.