К началу апреля в водохранилищах Крыма почти двести миллионов кубометров воды

По информации крымского гидрометцентра, приток воды в водохранилища в марте составил (в млн. кубометров): Белогорское – 10,7, Симферопольское — 5,2, Счастливенское – 2,2, Партизанское – 11,2, Чернореченское — 7. К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 194,96 млн. кубометров, что на 6,83 млн. кубов больше, чем месяц назад.

Гидрологи отмечают:

Преобладание холодной погоды, отсутствие оттепелей и активного таяния снега в горном Крыму способствовали постепенному, но значительному уменьшению водности рек. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия наблюдался незначительный сток.

Средние за месяц расходы воды на реках Альма, Кача, Бельбек, Коккозка, Черная, Салгир Биюк-Карасу составили 1,39 — 4,6 куб.м/сек, на малых реках северного предгорья и ЮБК – 0,09 — 0,74 куб.м/сек и были: на реках Салгир, Малый Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Кару, Су-Индол, Дерекойка, на верхних притоках р.Бельбека и в его низовье в пределах нормы. На остальных реках средние расходы воды были в пределах 22 — 51 % нормы. В бассейне реки Кача, в результате сбросов воды из Загорского водохранилища, водность была в 1,6 — 2,2 раза выше нормы.

На территории речных бассейнов выпало от 28.7 мм до 74.9 мм осадков, что на реках ЮБК и юго-западного предгорья было в пределах многолетних значений, а в бассейнах рек юго-восточного предгорья — в 2,2 — 2,6 раз больше нормы, — отметили в гидрометцентре.

В Крымских горах, по сведениям выпало от 82,3 мм (100 % нормы) до 52,3 мм осадков (80% нормы).

Будет ли дождливо и на следующей неделе, продолжится ли таяние снега в горах — ЗДЕСЬ .

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