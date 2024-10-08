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К рассмотрению дела об энергоблокаде Крыма привлекли МИД и прокуратуру
иллюстрация: pikist.com

К рассмотрению дела об энергоблокаде Крыма привлекли МИД и прокуратуру

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:48 08.10.2024

Верховный суд Республики Крым провел предварительное судебное заседание по иску Общественной палаты республики к властям Украины о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады. По делу в качестве третьих лиц были привлечены МИД РФ и прокуратура Республики Крым, передает корреспондент ТАСС из суда.

Суд привлек в качестве третьего лица прокуратуру Республики Крым и Министерство иностранных дел РФ, — сообщил журналистам юрист общественной палаты, представляющий ее интересы в суде, Юрий Штурцев.

Прокуратура привлечена для оценки, был ли причинен вред жизни и здоровью крымчан в результате блокады. МИД России привлечен для дачи заключения о юрисдикции рассмотрения иска.

Общественная палата Крыма подала иск 29 марта 2024 года. В палате сообщили, что ответчиками выступят кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и частное акционерное общество «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Об исках Крыма к Украине

Ранее предприятия Республики Крым подали в Арбитражный суд региона несколько исков к властям Украины о компенсации ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Сумма претензий составляет более 2,5 трлн рублей. Затем региональные власти подали и выиграли иск об энергоблокаде на сумму более 3,15 трлн рублей. Ответчиками выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

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Кроме того, власти Республики Крым посчитают сумму ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины и также предъявят соответствующий иск. Как отмечал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, речь может идти о десятках триллионов рублей.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киев отрезал продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста из Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.

источник: ТАСС

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