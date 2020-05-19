К Симферополю тянут водовод от Ивановского водозабора

«Стахановскими» темпами идет строительство нового водовода от Ивановского водозабора к Симферополю. Как сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова, строительство должно быть завершено до начала июня.

Сегодня с генеральным директором ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов выехали для контроля хода производства работ, целью которых является подача дополнительного обьема воды на нужды потребителей Симферополя.

Это масштабные работы, предусматривающие включение в оборот дополнительных 5 скважин на Ивановском водозаборе, замену участков разводящих сетей на существующих водозаборах, направление части поднимаемой на других водозаборах воды, строительство ветки водовода от водозабора на Межгорный гидроузел и работы по замене участков существующего водовода, установке вантузов и запорной арматуры на водоводе, — написала Юлия Жукова на своей странице в Facebook .

Строительству водовода от Ивановского водозабора реализуется в рамках ФЦП (стоимость 637 млн. рублей). На сегодняшний момент подрядчиком из 3700 погонных метров смонтирована большая часть, оставшиеся порядка 900 погонных метров трубопровода планируется завершить до начала июня.

Современные технологии поражают: формирование сварочного шва на трубе 800 мм с толщиной стенки 38 мм, после подготовительных работ, осуществляется аппаратным способом за 7-8 мин. Ранее ручным способом данные работы заняли бы более 4 часов. Предварительно осуществляются шлифовка стыков, их обработка, центровка, подгонка. Не менее значимые работы проводит своими силами и ГУП РК «Вода Крыма» по замене изношенных участков водовода с диаметрами 900 мм и 1200 мм, — отметила Юлия Жукова.

Ранее сообщалось, что подключение к действующей схеме водоснабжения Симферополя дополнительных мощностей Вилинского и Ивановского подземных водозаборов, капремонт Межгорного водовода, а также строительство перемычки от резервуаров чистой воды до Аянского водовода даст крымской столице дополнительно 57 тысяч кубометров воды в сутки. Ежедневное потребление города — около 150 тысяч кубометров воды.

Фото: ФБ.