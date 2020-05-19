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К Симферополю тянут водовод от Ивановского водозабора

К Симферополю тянут водовод от Ивановского водозабора

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 19.05.2020

«Стахановскими» темпами идет строительство нового водовода от Ивановского водозабора к Симферополю. Как сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова, строительство должно быть завершено до начала июня.

К Симферополю тянут водовод от Ивановского водозабора

Сегодня с генеральным директором ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов выехали для контроля хода производства работ, целью которых является подача дополнительного обьема воды на нужды потребителей Симферополя.

Это масштабные работы, предусматривающие включение в оборот дополнительных 5 скважин на Ивановском водозаборе, замену участков разводящих сетей на существующих водозаборах, направление части поднимаемой на других водозаборах воды, строительство ветки водовода от водозабора на Межгорный гидроузел и работы по замене участков существующего водовода, установке вантузов и запорной арматуры на водоводе, — написала Юлия Жукова на своей странице в Facebook.

К Симферополю тянут водовод от Ивановского водозабора

Строительству водовода от Ивановского водозабора реализуется в рамках ФЦП (стоимость 637 млн. рублей). На сегодняшний момент подрядчиком из 3700 погонных метров смонтирована большая часть, оставшиеся порядка 900 погонных метров трубопровода планируется завершить до начала июня.

К Симферополю тянут водовод от Ивановского водозабора

Современные технологии поражают: формирование сварочного шва на трубе 800 мм с толщиной стенки 38 мм, после подготовительных работ, осуществляется аппаратным способом за 7-8 мин. Ранее ручным способом данные работы заняли бы более 4 часов. Предварительно осуществляются шлифовка стыков, их обработка, центровка, подгонка.

Не менее значимые работы проводит своими силами и ГУП РК «Вода Крыма» по замене изношенных участков водовода с диаметрами 900 мм и 1200 мм, — отметила Юлия Жукова.

К Симферополю тянут водовод от Ивановского водозабора

Ранее сообщалось, что подключение к действующей схеме водоснабжения Симферополя дополнительных мощностей Вилинского и Ивановского подземных водозаборов, капремонт Межгорного водовода, а также строительство перемычки от резервуаров чистой воды до Аянского водовода даст крымской столице дополнительно 57 тысяч кубометров воды в сутки. Ежедневное потребление города — около 150 тысяч кубометров воды.

К Симферополю тянут водовод от Ивановского водозабора

Фото: ФБ.

К Симферополю тянут водовод от Ивановского водозабора

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