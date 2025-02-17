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К внутреннему совместительству готовы 39% работающих крымчан
фото: pikist.com

К внутреннему совместительству готовы 39% работающих крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:51 17.02.2025

В условиях кадрового голода компании развивают систему внутреннего совместительства, чтобы хотя бы частично покрыть дефицит персонала. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций, а также трудоустроенные жители Крыма.

В каждой десятой компании за прошедший год стало больше сотрудников, совмещающих функционал по нескольким позициям. 16% работодателей запустили программы переподготовки, чтобы сотрудники могли совмещать работу на двух позициях, еще столько же компаний планируют внедрить подобную систему обучения. Резервы для привлечения внутренних совместителей есть: 39% работающих (и не являющихся внутренними совместителями) жителей Крыма хотели бы получить дополнительную нагрузку в виде нового функционала. 42% не готовы совмещать несколько должностей: «Я бы, скорее всего, не смогла качественно выполнять свою работу в таких условиях»; «Слишком много обязанностей». Каждый пятый сомневается: «Смотря какая доплата», — отмечают в пресс-службе сервиса.

Потенциальных совместителей среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (41 и 38% соответственно). Жители Крыма в возрасте от 35 до 45 лет готовы стать внутренними совместителями чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (43%). Среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц больше желающих стать совместителями, чем среди тех, чья зарплата выше (42%). Имеющие среднее профессиональное образование готовы стать внутренними совместителями чаще, чем горожане, закончившие вузы (44 и 41% соответственно).

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Среди представителей распространенных профессиональных групп готовность к совместительству чаще демонстрируют инженеры, бухгалтеры, педагоги, администраторы и медицинские сестры.

Время проведения: 21 января — 12 февраля 2025 года

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