К водоснабжению Ялты подключили источник, который не использовали почти 50 лет

С сегодняшнего дня, 17 декабря, жители западных районов Ялты получают воду из озера Могаби. Этот источник водоснабжения не использовался с 70-х годов прошлого века

Для решения проблем с водой в Большой Ялте, мобилизованы все наши силы, задействованы все службы. На минувшей неделе, на территории источника Могаби, была установлена новая запорная арматура, задвижки, отремонтирован технологический насос для промывки фильтров. Все подготовительные работы, включая лабораторные исследования качества воды, завершены. Сегодня вода уже пошла к потребителям, — рассказала ИО главы администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, в качестве альтернативных источников также рассматриваются и несколько скважин в поселках муниципального образования. В их числе — скважины в поселках Форос и Симеиз. Так, в Форосе готовят к подключению две скважины. Еще пять, которые расположены в пгт. Голубой залив, переданы в республиканскую собственность и в дальнейшем, после постановки их на баланс ГУП РК «Водоканал ЮБК», здесь будут проведены необходимые подготовительные работы для ввода в эксплуатацию и подачи воды жителям.

Отмечается, что данный комплекс мероприятий снимет нагрузку с основных сетей города и позволит смягчить график подачи воды в Большой Ялте.