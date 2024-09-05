К выборам в Крыму подготовлено 1 160 избирательных участков

В Единый день голосования 8 сентября 2024 года на территории Республики Крым пройдут 265 избирательных кампаний: одна по выборам депутатов Государственного Совета Республики Крым третьего созыва и 264 – по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в Крыму третьего созыва, т.е. депутатов городских и сельских советов (11 городов, 4 городских поселения и 249 сельских поселений).

Всего замещается 2979 депутатских мандатов.

Голосование будет проходить на территории 1160 избирательных участков:

— на 1129 избирательных участках, образованных в общем порядке;

— на 31 участке, образованном в местах временного пребывания избирателей (в основном в учреждениях здравоохранения и один участок – в СИЗО).

Что думают крымчане о предстоящих выборах.

Денис Батурин, политолог:

Эти выборы важны для управления регионом по одной простой причине. Согласно национальным целям и задачам, которые поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин в своих Майских указах, для каждого региона разработаны программы развития. Они перспективные – до 2036-го и до 2030 годов. Тот депутатский корпус, который будет сейчас избираться, будет отвечать за реализацию этой программы. Кроме того, важно прийти и отдать свой голос, так как эти депутаты будут выбирать Главу Республики Крым. Так у нас сформирован закон.

Одиссей Пипия, руководитель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России»:

Внедряются продвинутые электронные технологии, благодаря которым людям проще голосовать. Этот уникальный опыт кое-какие соседние страны уже начинают перенимать. Крымчане проявляют большой интерес к выборам, каждый ощущает себя участниками этого процесса. Общество и государство демонстрируют единство, а потому явка, уверен, будет высокой.

Надежда Краденова, председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма:

Любые права, в том числе и трудовые, и избирательные, в России соблюдаются, и никто не имеет права их нарушать. Поэтому я уверена, что выборы пройдут у нас прозрачно, с соблюдением всех законодательных норм, с обеспечением условий и возможностей для каждого избирателя проявить свою гражданскую позицию и выразить свое мнение, отдать голос за будущее процветание нашей России.

Даниил Мещеряков, директор АНО «Дом молодежи»:

Крымская молодежь идет на выборы, потому что чувствует честность избирательной системы России, ее открытость и прогрессивность. Наши ребята готовятся стать волонтерами и помогать людям на различных избирательных участках. Я уверен, что предстоящие выборы пройдут на высоком уровне. Молодежь присоединится к ним и реализует свое активное избирательное право.

Наталья Резниченко, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского:

В Республике Крым уже подготовлены 1129 избирательных участков, и все они оснащены видеофиксацией. Все ваши права будут соблюдены полностью. Хочу отметить, что Общественная палата Республики Крым вместе с общественными советами городов и районов подготовила 2,5 тысячи общественных наблюдателей на выборы. Они полностью обеспечат легитимность процесса.

Юрий Штурцев, член Общественной палаты РК:

Предстоящие выборы не такие оживленные, как выборы президента Российской Федерации, но все равно они характеризуются достаточно живой дискуссией среди разных политических сил. Стоит отметить, что эти выборы проходят на основе фундаментального принципа демократии, а именно политического многообразия, потому что в этих выборах принимают участие самые разные политические партии. И гражданам Российской Федерации есть из чего выбрать, потому что представлены идеи самого разнообразного политического толка.

Накануне все участковые комиссии Республики Крым получили избирательные бюллетени для голосования. К выборам все готово.

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