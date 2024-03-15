К юбилею Крымской весны в Симферополе организуют бесплатные экскурсии

Чтобы попасть на мероприятие, нужно заранее заполнить и отправить форму регистрации.

18 марта гостей и жителей Симферополя приглашают посетить бесплатные экскурсии-инфотуры, посвящённые 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает Туристический портал Крыма. Участникам расскажут о событиях Крымской весны, которые сформировали новейшую историю полуострова.

Как сообщили в управлении молодёжи, спорта и туризма администрации Симферополя, в этот день в крымской столице будут организованы бесплатные экскурсии «Крымская весна» и «Екатерининская миля», оба маршрута стартуют в центре города.

По словам экскурсовода Дины Муляновой, тур «Крымская весна» будет проходить по основным местам и достопримечательностям, связанным с событиями 2014 года, когда Крым воссоединился с исторической Родиной.

Так, участники пройдут по маршруту: Сквер Победы – Государственный Совет Республики Крым – памятник Вежливым людям – Сквер Республики – памятный знак «Наш дом Россия» – бюст графа Потёмкина – памятник А.C. Пушкину – площадь им. Ленина – памятник Ополчению всех времен.

Экскурсия будет длиться около 2 часов. Чтобы попасть на неё, нужно заранее заполнить и отправить формы регистрации.

Для группы на 10:00 – здесь.

Для группы на 11:00 – здесь.

Для группы на 13:00 – здесь.

Для группы на 14:00 – здесь.

Для группы на 15:00 – здесь.

Сбор – за 10 минут до начала у монумента «Танк Т-34» в Сквере Победы.

Экскурсия «Екатерининская миля» пройдёт по маршруту: Кафедральный Александро-Невский собор – странноприимный дом Таранова-Белозерова – бывший путевой дворец Екатерины II – набережная реки Салгир – памятник А.В. Суворову – Екатерининский сад – церковь Св. Константина и Елены.

Мы расскажем о событиях конца XVIII столетия. Несмотря на то, что Екатерина II была в Симферополе всего 2 часа, за время её пребывания здесь очень многое произошло. Что именно, расскажем на экскурсии, – заинтриговала Дина Мулянова.

Длительность экскурсии – 2-2,5 часа.

Начало – в 13:30 у арки в Сквере Победы. Регистрация – здесь.