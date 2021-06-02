К застройщику, работающему на территории Форосского парка, снова есть претензии

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала о рабочей (контрольной) поездке в Форосский парк. Помните, там возводится детский оздоровительный лагерь? Так вот, застройщик должен был на лето свернуть все работы, саму территорию парка привести в божеский вид, обеспечив свободный доступ на его территорию.

Вчера вместе с местными жителями прошлась по территории Форосского парка, которую до 1 июня должны были привести в порядок — свернуть строительство, переставить заборы и убрать за собой весь мусор. К огромному сожалению, застройщик сделал не все. Особенно огорчил забор в некоторых местах, где его быть уже не должно, согласно договоренностям. Обещает убрать в течение ближайших дней и вымыть территорию, — отметила Янина Павленко.

Она напомнила: с 31 мая вступило в силу постановление администрации, останавливающее работу на всех строительных площадках Большой Ялты.

У нас есть инструменты воздействия — и в случае выявления нарушений будем неоднократно применять штрафы! Уточняю: если для граждан это 5 тысяч рублей, то для должностного лица – до 50 тысяч, для юрлиц – до 100 тысяч рублей, — заявила глава ялтинской администрации.

Она заверила, что муниципальный контроль будет работать «столько, сколько нужно» и немедленно реагировать на сигналы бдительных граждан.

Уже сегодня пошли сигналы о стройке многоэтажки в Форосе на границе с парком. Мунконтроль оперативно направлен на место, — резюмировала Павленко.

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.