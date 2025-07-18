К Земле движется магнитная буря. Двухдневная

Затяжная магнитная буря накроет Землю на следующей неделе и будет бушевать два дня подряд, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
По данным ученых, начала двухдневного геомагнитного возмущения следует ожидать утром 22 июля. Буря продолжится до вечера 23 числа. При этом уровень космического удара не превысит слабого уровня G1.
21, 28 и 29 чаисла магнитосфера также будет немного возбуждена, но сила волнения не достигнет штормовых значений. В остальные дни до конца июля магнитные бури не прогнозируются.
В июле активность Солнца выросла в три раза по сравнению со средними значениями месяца, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Астрономы зафиксировали стремительный рост количества и размеров активных зон, включая те, что расположены на невидимой с Земли стороне.
В целом в 2025 году ожидается самая высокая за 11 лет солнечная активность, заявлял ранее заведующий Лабораторией, доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму