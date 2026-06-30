К Земле идут магнитные бури из-за крупных корональных дыр на Солнце

По данным ученых, первый активный центр проявился северу от экватора. Второй – это впечатляющий распад пятна в центре Солнца в первой половине видео.

Монолитная структура размером больше планеты Юпитер распадается на куски и «тонет» в солнечном океане, – констатируют в Лаборатории.

Отмечается, что сейчас на Землю смотрят сразу два крупных активных центра, нижний из которых остается самым большим в этом году.

Практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2-3 суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока обе области молчат, – говорят ученые.

И прогнозируют на 30 июня магнитную бурю уровня G1.

источник: РИА Новости Крым