К Земле идут магнитные бури из-за крупных корональных дыр на Солнце

К Земле выходит самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен. Как сообщают в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, два крупных активных центра всю первую половину недели будут нацелены на Землю и могут принести сильные магнитные бури.
По данным ученых, первый активный центр проявился северу от экватора. Второй – это впечатляющий распад пятна в центре Солнца в первой половине видео.
Монолитная структура размером больше планеты Юпитер распадается на куски и «тонет» в солнечном океане, – констатируют в Лаборатории.
Отмечается, что сейчас на Землю смотрят сразу два крупных активных центра, нижний из которых остается самым большим в этом году.
Практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2-3 суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока обе области молчат, – говорят ученые.
И прогнозируют на 30 июня магнитную бурю уровня G1.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: Крым и мир
С тегами: Крым и мир