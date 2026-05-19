К Земле летят два крупных астероида. Эксперты говорят — угроза есть

Довольно редкое событие – пролет в непосредственных окрестностях Земли сразу двух крупных астероидов – произойдет сегодня. Камни с названиями 2026 JH2 и 2026 KB открыты всего за несколько дней до сближения с планетой – 10 и 13 мая, что лишний раз показывает, насколько внезапно из космического пространства может вынырнуть крупный объект, способный причинить значительные разрушения, – сообщают ученые.

Размеры астероидов схожи и составляют около 20 метров, что делает их почти полными «близнецами» Челябинского метеорита, упавшего на Землю 15 февраля 2013 года, подчеркивают в Лаборатории.

При этом камень 2026 KB разминется с планетой примерно на 230 тысяч километров – максимальное сближение произойдет сегодня в 18:15 по московскому времени. Астероид 2026 JH2 пройдет мимо Земли во вторник ровно в 01:00 по московскому времени на расстоянии около 91 тысячи километров. Опасности для Земли оба тела не представляют.

Второй, более близкий астероид, теоретически можно увидеть с Земли в полупрофессиональные инструменты (его звездная величина составляет около +12, что достаточно для таких наблюдений). Тем не менее из-за очень быстрого движения тела по небу поймать астероид в объектив – непростая задача, требующая подготовки и четкого понимания, в какой момент и куда смотреть.

источник: РИА Новости Крым