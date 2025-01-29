К Земле несётся астероид. Может ли он столкнуться с планетой?

Астероид 2024 YR4 открыт в декабре. Его диаметр – от 40 до 100 метров и эти размеры схожи с теми, которые вызвали тунгусское событие в 1908 году. То есть, если столкновение произойдет, оно вызовет локальные разрушения.

По словам ученого, столкновение может произойти в 2032 году с вероятностью около 1% – такой показатель считается довольно высоким, поэтому астроиду присвоен третий уровень опасности по Туринской шкале и теперь астрономы будут мониторить его перемещение.

Оснований беспокоиться пока нет, но ситуация требует постоянного мониторинга. Поскольку дальнейшее его продвижение и траектория будут давать ответ на вопрос, что же будет на самом деле в 2032 году. Все земные ресурсы теперь должны наблюдать и делать анализ всего того, что будет происходить с ним на орбите, — говорит ученый.

При этом, по его словам, способы отвести астероид от Земли, изменив его орбиту, существуют. Пока они не применялись, но давно разработаны и их несколько.

Мы научились уже. В том числе Крымская обсерватория изучила возможности посадки космических аппаратов на кометы, астероиды. Впрочем, он и сам еще может изменить свою орбиту. Хотя нельзя исключать, что в каком-то следующем месяце или следующем году не обнаружится еще какое-нибудь потенциально опасное тело. Космос живет, и все это говорит о необходимости вести постоянное патрулирование космической погоды, — заключил астрофизик.

Руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко ранее сообщал о приближении другого потенциального опасного астероида «Апофис», который через четыре года пролетит на расстоянии, где летают геостационарные спутники. «Апофис» в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году. По расчетам ученых, максимально близко он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, и, если упадет, последствия будут катастрофическими.

источник: РИА Новости Крым