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К Земле несётся астероид. Может ли он столкнуться с планетой?
фото: © Fotolia? 3000ad

К Земле несётся астероид. Может ли он столкнуться с планетой?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:21 29.01.2025

К Земле приближается опасный астероид 2024 YR4, который может столкнуться с поверхностью планеты в 2032 году и вызвать локальные разрушения. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института Крымского федерального университета Александр Вольвач.

Астероид 2024 YR4 открыт в декабре. Его диаметр – от 40 до 100 метров и эти размеры схожи с теми, которые вызвали тунгусское событие в 1908 году. То есть, если столкновение произойдет, оно вызовет локальные разрушения.

По словам ученого, столкновение может произойти в 2032 году с вероятностью около 1% – такой показатель считается довольно высоким, поэтому астроиду присвоен третий уровень опасности по Туринской шкале и теперь астрономы будут мониторить его перемещение.

Оснований беспокоиться пока нет, но ситуация требует постоянного мониторинга. Поскольку дальнейшее его продвижение и траектория будут давать ответ на вопрос, что же будет на самом деле в 2032 году. Все земные ресурсы теперь должны наблюдать и делать анализ всего того, что будет происходить с ним на орбите, — говорит ученый.

При этом, по его словам, способы отвести астероид от Земли, изменив его орбиту, существуют. Пока они не применялись, но давно разработаны и их несколько.

Мы научились уже. В том числе Крымская обсерватория изучила возможности посадки космических аппаратов на кометы, астероиды. Впрочем, он и сам еще может изменить свою орбиту. Хотя нельзя исключать, что в каком-то следующем месяце или следующем году не обнаружится еще какое-нибудь потенциально опасное тело. Космос живет, и все это говорит о необходимости вести постоянное патрулирование космической погоды, — заключил астрофизик.

Руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко ранее сообщал о приближении другого потенциального опасного астероида «Апофис», который через четыре года пролетит на расстоянии, где летают геостационарные спутники. «Апофис» в десятки раз больше знаменитого Чебаркульского метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году. По расчетам ученых, максимально близко он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года, и, если упадет, последствия будут катастрофическими.

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источник: РИА Новости Крым

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