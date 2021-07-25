Кабмин направит более 307 млн. рублей на обеспечение водоснабжения Севастополя

Кабмин дополнительно направит 307,3 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Правительства России.

Средства пойдут, в частности, на обвязку недавно разведанных скважин питьевой воды. Процедура обвязки предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий, — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, часть выделенных средств планируется направить на соединение скважин с сетью водоснабжения, что обеспечит подачу воды напрямую в Севастополь.

Уточняется, что деньги выделяются из резервного фонда Правительства. Контролировать эффективность расходования средств будет Минобороны РФ.