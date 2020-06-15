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Кабмин определил АО "ВАД" единственным подрядчиком по строительству трассы «Симферополь – Мирный»
Фото: пресс-служба АО "ВАД"

Кабмин определил АО «ВАД» единственным подрядчиком по строительству трассы «Симферополь – Мирный»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:16 15.06.2020

Правительство РФ определило АО «ВАД» единственным подрядчиком по строительству трассы «Симферополь – Мирный» (через Евпаторию). Госконтракт заключается на срок до 30 декабря 2021 года, говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном в понедельник на официальном Интернет-портале официальной информации.

Определить акционерное общество «ВАД» единственным исполнителем осуществляемой в 2020-2021 годах государственным казенным учреждением Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» закупки проектно-изыскательских работ на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги «Симферополь — Мирный» на участке «Скворцово — Евпатория» с обходом озера Сасык-Сиваш, — говорится в документе.

30 декабря 2021 года определено предельным сроком, на который заключается государственный контракт на выполнение работ.

В соответствии с распоряжением, АО «ВАД» может привлекать к исполнению госконтракта субподрядчиков и соисполнителей при условии исполнении АО «ВАД» лично не менее 56% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтракту.

Строительство и реконструкция дороги «Симферополь — Евпатория – Мирный» в июле 2019 года были включены в Федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя. Стоимость строительства — 32,6 млрд. рублей.

АО «ВАД» с 2017 года является подрядчиком строительства в Крыму федеральной трассы «Таврида». Трасса протяженностью 250,7 км соединит Керчь и Севастополь и станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

По материалам ТАСС.

Кабмин определил АО "ВАД" единственным подрядчиком по строительству трассы «Симферополь – Мирный»

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