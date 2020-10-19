Кабмин выделяет 50 миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения Крыма

Кабмин РФ направит около 50 млрд. рублей на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Об этом сообщил Премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги пойдут на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

Президент поручил Правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Это важная тема для людей и развития полуострова. Нужно сформировать там современную систему водоснабжения. Чтобы жители и экономика Крыма больше не испытывали этих проблем и не опасались возможных отключений. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Приступим к его реализации. В нём предусмотрено 14 мероприятий. Среди них разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Ранее мы уже выделиои почти 6 млрд. рублей на строительство новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин. Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд. рублей, большая часть — из федерального бюджета. Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей, — сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, комплексный план предусматривает проведение 14 мероприятий. В комплексе они позволят улучшить водообеспечение полуострова, план был разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Первый транш уже сделан. 11 октября Премьер-министр подписал распоряжения о выделении 4,95 млрд. рублей на «создание новых объектов водоснабжения» в Крыму.