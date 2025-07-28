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Качество морской воды у берегов Крыма - оценка экспертов
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Качество морской воды у берегов Крыма — оценка экспертов

Опубликовал: КрымPRESS в Отдых в Крыму 14:02 28.07.2025

Специалисты Роспотребнадзора исследовали 3797 проб морской воды на микробиологические показатели и 4467 проб на санитарно-химические показатели, выявлены незначительные отклонения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,5 %, по санитарно-химическим показателям — 0,1 %. По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено, — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, для мониторинга состояния почвы в зонах рекреации исследовано 269 проб на микробиологические показатели, 360 проб на паразитологические показатели и 2327 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований 1 проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

Обращаем внимание, что купание, занятия водными видами спорта допускается только на тех участках водных объектов, на которые в 2025 году выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта для рекреационных целей, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина заявила, что качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям.

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