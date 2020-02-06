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Кадастровая палата РФ запустила сайт для владельцев недвижимости
иллюстрация: nzherald.co.nz

Кадастровая палата РФ запустила сайт для владельцев недвижимости

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 06.02.2020

Федеральная кадастровая палата запустила единый сервисный сайт kadastr.ru для получения услуг в сфере недвижимости физическими лицами и отраслевым сообществом.

Новый веб-сайт — собственная разработка специалистов Кадастровой палаты.  Теперь пользователи в режиме «единого окна» могут получить полную информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из ЕГРН, проверить статус подготовки документов, заказать документы на дом, записаться на консультацию для решения индивидуальных вопросов и оформления договоров о сделках с недвижимостью, а также сформировать правильный пакет документов для любой операции с недвижимым имуществом, — сообщает «Российская газета»

По словам главы Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, сегодня Росреестр и Федеральная кадастровая палата оказывают более двух десятков различных услуг, которые могут понадобиться гражданам в любой момент. На новом сайте представлены главные направления — сервис по заказу выписок из ЕГРН в режиме онлайн, выход на Публичную кадастровую карту и удостоверяющий центр. Кроме того, на сайте появился «Сервис жизненных ситуаций», который позволяет сформировать точный список документов под личный запрос пользователя — например, если нужно оформить ипотеку, аренду, исправить реестровую ошибку. Помимо формирования пакета документов, сервис определит точные сроки и стоимость госпошлины выбранной госуслуги.

Для профессиональных участников рынка недвижимости также создана обучающая онлайн-платформа — Корпоративный университет Кадастровой палаты. Здесь можно записаться на курсы повышения квалификации и принять участие в обучающих вебинарах.

Источник: «Российская газета»

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Кадастровая палата РФ запустила сайт для владельцев недвижимости

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