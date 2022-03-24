Кадастровую стоимость объектов зафиксируют

Кадастровую стоимость объектов, отмечает ЦИАН , предложено зафиксировать на уровне 1 января 2022 года. По этому показателю рассчитывается налог на имущество физлиц. Аналогичная норма предусмотрена по земельному налогу.

Такие поправки содержатся в законе о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса, который был одобрен Госдумой в третьем чтении, — сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Также принято решение об отмене НДФЛ с процентов по вкладам, полученным в 2021 — 2022 годах. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, это позволит сохранить сбережения россиян и поддержать ликвидность банковской системы.

Кроме того, законом предусмотрены налоговые льготы для гостиничного бизнеса и компаний IT-сферы. Ставка налога на добавленную стоимость для гостиниц будет снижена с 20% до нуля на пять лет. Это льготой также смогут воспользоваться инвесторы, строящие и сдающие в аренду и управление средства размещения. Для IT-компаний будет введена нулевая ставка налога на прибыль на 2022—2024 годы.

Источник: ЦИАН

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