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Кадастровые работы проводятся в отношении 24 кадастровых кварталов в Симферополе и Симферопольском районе

Кадастровые работы проводятся в отношении 24 кадастровых кварталов в Симферополе и Симферопольском районе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:32 06.08.2024

Комплексные кадастровые работы проводятся в отношении 24 кадастровых кварталов в городе Симферополе и Симферопольском районе. Об этом сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Анатолий Заиченко. Напомним, мероприятия осуществляются в рамках выполнения Поручения Президента РФ с целью наполнения Единого госреестра недвижимости актуальными данными.

Так, на сегодняшний день подготовлены карты-планы территорий по всем 24 кадастровым кварталам. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте министерства в специальном разделе.

Стоит отметить, что проведение комплексных кадастровых работ проводится с целью уточнения границ земельных участков, для установления или уточнения местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также исправлений реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, — рассказал Анатолий Заиченко. 

Собственники объектов недвижимости могут ознакомиться с размещенными материалами в электронном виде и в случае выявления несоответствия направить заявление в Минимущество Крыма.

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Первое заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов), состоится по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17.

По информации пресс-службы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым

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