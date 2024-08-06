Кадастровые работы проводятся в отношении 24 кадастровых кварталов в Симферополе и Симферопольском районе

Так, на сегодняшний день подготовлены карты-планы территорий по всем 24 кадастровым кварталам. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте министерства в специальном разделе.

Стоит отметить, что проведение комплексных кадастровых работ проводится с целью уточнения границ земельных участков, для установления или уточнения местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также исправлений реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, — рассказал Анатолий Заиченко.

Собственники объектов недвижимости могут ознакомиться с размещенными материалами в электронном виде и в случае выявления несоответствия направить заявление в Минимущество Крыма.

Первое заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов), состоится по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17.

По информации пресс-службы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым