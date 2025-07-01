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В Крыму около 39 тыс. га невостребованных земель вернули в муниципальную собственность
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму около 39 тыс. га невостребованных земель вернули в муниципальную собственность

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:12 01.07.2025

В Республике Крым продолжается работа по оформлению в муниципальную собственность и возвращению в сельскохозяйственный оборот невостребованных земельных долей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава РК. По информации Сергея Аксёнова, площадь фактически заброшенных земель, которые не используются и не приносят пользы ни людям, ни государству, составляет, по данным на 26 июня 2025 года, более 44 тыс. гектаров.

Больше всего такой земли в Раздольненском, Ленинском, Белогорском, Красноперекопском и Первомайском районах. Как во внесудебном порядке, так и через суды в муниципальную собственность возвращено около 39 тыс. гектаров, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Возвращенные земли передаются в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям. По оперативной информации, уже передано более 17,8 тыс. гектаров.

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Сергей Аксёнов добавил, что работу по оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность планируется завершить до 1 декабря 2025 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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