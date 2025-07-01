В Крыму около 39 тыс. га невостребованных земель вернули в муниципальную собственность

Больше всего такой земли в Раздольненском, Ленинском, Белогорском, Красноперекопском и Первомайском районах. Как во внесудебном порядке, так и через суды в муниципальную собственность возвращено около 39 тыс. гектаров, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Возвращенные земли передаются в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям. По оперативной информации, уже передано более 17,8 тыс. гектаров.

Сергей Аксёнов добавил, что работу по оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность планируется завершить до 1 декабря 2025 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым