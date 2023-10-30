Кадровые изменения в Правительстве Севастополя. У ДИЗО теперь новый директор

Директором департамента имущественных и земельных отношений Севастополя назначен Тимур Кулиев.
Представил нового коллегу 30 октября на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев. Он пожелал назначенцу поскорее познакомиться с коллегами и приступить к исполнению своих обязанностей. Главным направлением работы М.Развожаев назвал государственные услуги. О предыдущем месте работы нового севастопольского чиновника на заседании ничего сказано не было. В интернете можно найти информацию, что прежде Т.В.Кулиев работал врио начальника налоговой инспекции Ленинского района Севастополя, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Предыдущий директор ДИЗО Александр Ксенофонтов был назначен в апреле 2022 года.
источник: «Севастопольская газета»
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