Кадровые изменения в Правительстве Севастополя. У ДИЗО теперь новый директор

Директором департамента имущественных и земельных отношений Севастополя назначен Тимур Кулиев.

Представил нового коллегу 30 октября на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев. Он пожелал назначенцу поскорее познакомиться с коллегами и приступить к исполнению своих обязанностей. Главным направлением работы М.Развожаев назвал государственные услуги. О предыдущем месте работы нового севастопольского чиновника на заседании ничего сказано не было. В интернете можно найти информацию, что прежде Т.В.Кулиев работал врио начальника налоговой инспекции Ленинского района Севастополя, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.