Кадровые перестановки в правительстве Крыма. Уволилась вице-премьер Юлия Жукова

Пока информация неофициальная, но подтвержденная рядом источников. В том числе, в правительстве Крыма. Вице-премьер Совмина РК Юлия Жукова освобождена от должности. Указ скоро появится на портале республиканского правительства.

Жукова уволена с должности заместителя председателя Совмина Крыма по собственному желанию, – сообщает ИА «Крыминформ» . Полагаю, сейчас преждевременно это обсуждать, – сказала Жукова в комментарии РИА Новости Крым . – Следите за официальными документами на сайте правительства Крыма.

В то же время, сообщается о перераспределении функциональных обязанностей между вице-премьерами РК. И речь идет о тех направлениях, за которые до сегодняшнего дня отвечала Юлия Жукова.

Напомним, она была назначена на пост заместителя главы правительства Крыма в мае прошлого года (сменив уволившегося по собственному желанию Михаила Селезнева). До этого Юлия Жукова занимала должность начальника Инспекции по жилищному надзору – главного государственного жилищного инспектора РК.