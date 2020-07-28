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Кадровые перестановки в правительстве Крыма. Уволилась вице-премьер Юлия Жукова
Фото: ФБ

Кадровые перестановки в правительстве Крыма. Уволилась вице-премьер Юлия Жукова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 28.07.2020

Пока информация неофициальная, но подтвержденная рядом источников. В том числе, в правительстве Крыма. Вице-премьер Совмина РК Юлия Жукова освобождена от должности. Указ скоро появится на портале республиканского правительства.

Жукова уволена с должности заместителя председателя Совмина Крыма по собственному желанию, – сообщает ИА «Крыминформ».

Полагаю, сейчас преждевременно это обсуждать, – сказала Жукова в комментарии РИА Новости Крым. – Следите за официальными документами на сайте правительства Крыма.

В то же время, сообщается о перераспределении функциональных обязанностей между вице-премьерами РК. И речь идет о тех направлениях, за которые до сегодняшнего дня отвечала Юлия Жукова.

Напомним, она была назначена на пост заместителя главы правительства Крыма в мае прошлого года (сменив уволившегося по собственному желанию Михаила Селезнева). До этого Юлия Жукова занимала должность начальника Инспекции по жилищному надзору – главного государственного жилищного инспектора РК.

 

Кадровые перестановки в правительстве Крыма. Уволилась вице-премьер Юлия Жукова

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