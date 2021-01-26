Кадровый вопрос предприятия «Титановые Инвестиции» в Армянске — на контроле Совмина Крыма

В Совмине Крыма обсудили кадровые изменения на предприятии «Крымский Титан» (АФ ООО «Титановые Инвестиции») в Армянске. По словам директора филиала Эдуарда Курмачева, сегодня происходит кадровая ротация внутри предприятия: часть высвобождаемых сотрудников переходят на свободные вакансии по смежным направлениям в других подразделениях предприятия, а также на вновь создаваемые места. В частности, речь идет о дальнейшем переводе людей на производственный участок по выпуску нового вида минеральных удобрений – сульфата аммония – на базе технологических мощностей цеха «Аммофос». Планируемая штатная численность цеха предусматривает порядка 90 работников. Ожидается, что первая пробная партия минеральных удобрений будет выпущена уже в апреле текущего года.

По словам Эдуарда Курмачева, вопрос трудоустройства сокращенных титановцев был проработан с руководством ближайших химических предприятия – АО «Крымский содовый завод» и АО «Бром». Также проведены предварительные переговоры с администрациями еще двух предприятий полуострова – ООО «Кабельный завод Крымкабель» (г. Симферополь) и ПАО НПО «Йодобром» (г.Саки).

Необходимо провести полное социальное сопровождение каждого высвобождаемого работника Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции», – подчеркнул министр промышленной политики РК Александр Трянов

В ходе совещания была представлена информация о текущей ситуацией на предприятии и обсуждены меры, принимаемые администрацией предприятия, по максимальной занятости работников, попавших под сокращение.

В трехстороннем совещании приняли участие представители крымского правительства, головного предприятия ООО «Титановые Инвестиции» и его Армянского Филиала, заводского и республиканского Росхимпрофсоюза, а также главы местного муниципалитета и городской службы занятости. Следующая встреча запланирована на февраль.