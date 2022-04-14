Кадры решают: Глава Минпрома Крыма Александр Трянов подал в отставку

Министр промышленной политики Крыма Александр Трянов, занимавший должность около 1,5 года, подал в отставку в связи с переходом на новую работу, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Министр промышленной политики Республики Крым Александр Александрович Трянов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Александр Александрович проявил себя как компетентный специалист, активный и деятельный руководитель. Желаю ему успехов на новом месте и дальнейшего профессионального роста, — цитирует Сергея Аксенова ТАСС .

Он уточнил, что исполнять обязанности министра будет первый заместитель министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.

СПРАВКА: Трянов родом из города Термеза Сурхандарьинской области Узбекской ССР. С 2007 года проходил военную службу на оперативных и руководящих должностях ФСО России. С 2016 года занимал должности заместителя главы администрации Бахчисарайского района Республики Крым, заместителя главы администрации Бахчисарая, главы администрации Бахчисарая. С 22 сентября 2019 года Трянов был назначен временно исполняющим обязанности министра промышленной политики Крыма, в ноябре 2020 года возглавил министерство.