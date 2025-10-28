Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Кадры решают: министром транспорта Республики Крым назначен Арсений Козловский
Новости Республики
Кадры решают: министром транспорта Республики Крым назначен Арсений Козловский
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Кадры решают: министром транспорта Республики Крым назначен Арсений Козловский

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:08 28.10.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о назначении Арсения Козловского на пост министра транспорта Республики Крым.

На официальном портале Правительства РК опубликован соответствующий указ.

Также Сергей Аксёнов пожелал Арсению Козловскому успехов и плодотворной работы.

СПРАВКА. Арсений Козловский занимал должность первого заместителя министра транспорта РК с декабря 2024 года.

Узнайте больше:  Жильё россиян: у 27% потенциальных заёмщиков уже есть непогашенная ипотека

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 24

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x