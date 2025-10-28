Кадры решают: министром транспорта Республики Крым назначен Арсений Козловский

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о назначении Арсения Козловского на пост министра транспорта Республики Крым.
На официальном портале Правительства РК опубликован соответствующий указ.
Также Сергей Аксёнов пожелал Арсению Козловскому успехов и плодотворной работы.
СПРАВКА. Арсений Козловский занимал должность первого заместителя министра транспорта РК с декабря 2024 года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
