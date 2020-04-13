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Как адаптироваться к режиму самоизоляции? Рекомендации психологов МЧС России
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Как адаптироваться к режиму самоизоляции? Рекомендации психологов МЧС России

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 20:39 13.04.2020

Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России разработали специальные рекомендации, в которых описали признаки возможных психологических проблем при самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Во время самоизоляции и удаленной работы в жизни людей неизбежно происходит изменение привычного образа жизни. Такие изменения могут вызывать ощущение напряжения, подавленности, дискомфорта, приводить к переживанию чувства беспомощности и невозможности приспособиться к новым условиям. Специалисты выделили четыре группы эмоциональных состояний: сложность адаптации из-за введенных ограничений, генерализованная и ситуационная тревоги, повышение уровня конфликтных отношений, в том числе с близкими людьми. Каждая из них имеет свои признаки проявления, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Так, по информации МЧС России,  для первой группы характерно ощущение подавленности, чувство беспомощности и дискомфорта, напряжение в общении между членами семьи. При генерализованной тревоге проявляются неусидчивость, беспокойство, перепады настроения, эмоциональная нестабильность, сердцебиение, учащенное дыхание, чувство тяжести в груди. Ситуационной тревоге свойственны такие же признаки, но ее характерной чертой является оценка конкретной ситуации (возможность болезни, потери работы и прочее) как опасной, неприятной и волнительной. При межличностных конфликтах проявляются нарастающее напряжение по отношению к членам семьи, потребность в снижении частоты контактов, нехарактерные эмоциональные вспышки, агрессивность, раздражение, плаксивость.

Специалисты считают возникновение таких состояний нормальной реакцией человека на сложившиеся обстоятельства. Но вместе с тем обращают внимание, что отсутствие понимания причин того или иного эмоционального состояния могут привести к негативным последствиям, как для самого человека, так и для семьи, — говорит министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Для снижения риска возникновения негативных состояний и острых эмоциональных переживаний психологи МЧС России разработали рекомендации, которые могут помочь людям адаптироваться к новым условиям жизни, выстроить отношения со своими близкими. Также психологи советуют планировать режим дня, включать в повседневную жизнь физическую активность, использовать только официальные источники для получения информации о текущей ситуации, задействовать дистанционные способы для досуга и самообразования, обращаться за эмоциональной поддержкой к родным, близким и, при необходимости, к специалистам.

Как адаптироваться к режиму самоизоляции? Рекомендации психологов МЧС России

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