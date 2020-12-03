Как будем оплачивать коммунальные услуги с 1 января 2021 года? Изменения в правилах есть

С наступлением нового года ожидается, как минимум, четыре изменения в правилах оплаты коммунальных услуг.

В тонкостях вопроса разбирались эксперты портала Юридические тонкости .

Мораторий на пени и штрафы снимается

Как известно, в 2020 году был введен ряд послаблений по коммунальным платежам — в частности, до 1 января 2021 года приостановлено начислений пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт.

Обязанность по оплате самих услуг с граждан не сняли, а вот начислять неустойку на долги запретили, начиная с 6 апреля и по 31 декабря 2020 г. (ПП РФ от 02.04.2020 № 424).

На данный момент официальных заявлений по поводу дальнейшего продления моратория от правительства не было. А судя по тому, какую тревогу бьет Минстрой из-за резкого роста коммунальных долгов за последнее время, рассчитывать на такое продление вряд ли стоит.

Поэтому с наступлением нового года у коммунальных служб, скажем так, развязываются руки. Но все же стоит проконтролировать, чтобы в своем рвении они не вышли за рамки закона:

1) неустойку нельзя доначислить «задним числом» за период с 6 апреля по 31 декабря 2020 г. (даже если на тот момент у гражданина был долг),

2) с 1 января 2021 г. могут начислять пени на всю задолженность, которая на эту дату числится за гражданином, но срок отсчета неустойки будет разный:

на задолженность, возникшую до 6 апреля 2020 г., пени могут начислить уже с 1 января 2021 г.,

а на задолженность, которая образовалась в период моратория (с 6 апреля по 31 декабря 2020 г.), пени могут начислять только с 31-го дня просрочки (расчет просрочки ведется с 1-го января, а по правилам ст. 155 ЖК РФ пени могут начисляться не ранее 31-го дня просрочки).

Иной подход лишал бы граждан права на законные 30 дней для погашения коммунальных долгов без неустойки.

Не удастся передать показания счетчика с просроченной поверкой

Срок моратория на поверку счетчиков также истекает 1-го января 2021 г. По Правилам № 354 первые 3 месяца после этого (т. е. до апреля 2021 г.) плату за коммунальную услугу должны рассчитывать по средним показаниям счетчика за последние 6 месяцев (пп. «а» п. 59).

Если в течение этого срока поверка не будет проведена, плату будут начислять по нормативу, с учетом повышающего коэффициента 1,5 (п. 60 Правил).

Однако, согласно разъяснениям Минстроя (Письмо от 01.09.2020 № 34716-ОЛ/04), если срок поверки счетчика истек до введения моратория (т. е. до 6 апреля 2020 г.), то временные меры не действуют и применяются общие правила:

после истечения срока поверки показания счетчика не принимаются, первые 3 месяца плата начисляется по средним показаниям, а далее — по нормативу с 1,5-ным коэффициентом.

Поэтому владельцы таких счетчиков могут столкнуться с увеличенными счетами намного раньше, чем наступит 1 апреля 2021 года. А вопрос, насколько соответствуют эти разъяснения Минстроя закону, до Верховного суда РФ пока еще не дошел. Поэтому ситуация остается спорной.

Упрощается оформление субсидий на квартплату

С 1 января 2021 г. граждане, которые имеют право на субсидию или компенсацию квартплаты (по льготным основаниям), не обязаны представлять органам соцзащиты документы об отсутствии долгов по коммунальным платежам.

Как известно, при наличии долгов выплата субсидий и компенсаций прекращается. С нового года органы соцзащиты также будут проверять отсутствие долгов у льготника, но делать им это придется самостоятельно, через информационную систему ГИС ЖКХ или через каналы межведомственного взаимодействия (Закон от 28.11.2018 № 442-ФЗ).

Истекает срок, когда управляющие компании могут взыскать долги без паспортных данных

В январе 2021 г. истекает срок, когда управляющим компаниям разрешалось взыскивать с граждан коммунальные долги, не указывая в иске их идентификационные данные (Закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ).

По общим правилам суд принимает сейчас иск от организации только, если там указаны паспортные данные ответчика, либо его СНИЛС, ИНН или другие уникальные данные.

Сделают ли снова исключение для коммунальных организаций — неизвестно. Год уже подходит к концу, а законопроектов по этому вопросу в парламент пока не поступало.

Источник: Юридические тонкости