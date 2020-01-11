Как будет обеспечено водоснабжение Симферополя в этом году

Накануне на совещании у Президента РФ по вопросам развития Крыма прозвучала проблема водоснабжения полуострова. Сегодня власти отчитались: как будет обеспечено водоснабжение Симферополя. Так, столица Крыма при реализации ряда мероприятий сможет получать дополнительно до 65 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Госпредприятием «Вода Крыма» разработаны мероприятия по повышению обеспеченности водными ресурсами Симферополя. Их реализация позволит увеличить подачу питьевой воды жителям нашей столицы от 40 до 65 тысяч кубических метров в сутки в зависимости от времени года, — рассказал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

По его словам, в частности, предусматривается проведение геолого-разведочных работ о возможности использования запасов пресных вод Ивановского, Николаевского, Вилинского, Бештерек-Зуйского участков для водоснабжения Симферополя.

В плане первоочередных мероприятий, в частности, строительство водовода от Ивановского до Межгорного гидроузла, подача воды от Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел по Севастопольскому водоводу, строительство перемычки от микрорайона Залесье до Аянского водовода по улице Беспалова-Багратиона в Симферополе, — добавил Юрий Гоцанюк.

Председатель Совета министров РК посетил Вилинский и Ивановский водозаборы, Межгорный гидроузел. В рабочей поездке приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Юлия Жукова, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, главный инженер ГУП РК «Вода Крыма» Александр Сафонов.

Повышенное внимание к теме водоснабжения очевидно. Этот год ознаменован в Крыму «сухой» зимой. Январь, в течение которого в горах полуострова накапливаются запасы снега, пока синоптиков не балует и угрожает дефицитом воды летом.

По данным снегомерной съемки, средняя высота снега в районе плато Ай-Петри — 12 см, запас воды – 19 мм. Это совершенно небольшие запасы для этого времени года. По многолетним нормам на 10 января средняя высота снега должна достигать хотя бы 25 см. При этом снежный покров в горах образовался в последние четыре дня, а до этого существенные осадки отсутствовали, — рассказала РИА Новости Крым начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов республиканского Гидрометцентра Наталья Охременко. — Водохранилища полупустые. Нас, метеорологов, это настораживает, так как по многолетним данным наибольшее количество осадков в холодный период года наблюдается в декабре и январе.

Специалисты отмечают: в последний раз подобная «сухая» зима (соответственно, и засушливое лето) выдалась в 2012 году. Но тогда в основе водоснабжения полуострова был Северо-Крымский канал.

Фото: пресс-служба Совмина РК.