Как будет организован учебный процесс в школах Севастополя с 1 сентября

Правительство Севастополя приняло решение провести торжественные линейки в честь начала нового учебного года во всех школах города. На открытом воздухе на линейках можно будет находиться без масок, а всех учителей протестируют на COVID-19. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба под председательством врио губернатора Михаила Развожаева.

1 сентября мы не будем применять такие радикальные меры, как в Москве, где не проводят праздники. У нас обстановка позволяет провести линейки на свежем воздухе. Первые и одиннадцатые классы участвуют в линейках с родителями. Остальные классы – каждая школа будет решать самостоятельно, — отметила директор Департамента образования Севастополя Елена Богомолова.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил не заставлять родителей и детей в День знаний надевать маски на улице. Однако в помещении средства защиты должны использовать в обязательном порядке.

В школах много учителей в рискованном возрасте – старше 60-65 лет. Дети часто болеют бессимптомно – на первом этапе сложно понять, что происходит с ребенком. В этот момент могут массово заражаться учителя. Объясните педагогам. Это надо сделать для их безопасности, — подчеркнул врио губернатора Севастополя.

Для работников школьных столовых – масочный и перчаточный режим обязателен. Средства защиты надо будет менять каждые два часа. Это же касается и водителей школьных автобусов.

Перед началом учебного года Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Севастополя Александру Кулагину провести тесты на COVID-19 всем педагогам. Процесс обучения в образовательных учреждениях Севастополя будет организован с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, включая дезинфекцию помещений. Кроме того, Михаил Развожаев поручил Александру Кулагину проверить укомплектованность всех школ города медицинскими кадрами.

В каждой школе должен быть медицинский сотрудник. Если нужны решения по дополнительным вакансиям, их нужно принять. Термометрию должен проводить профессионал, а не учитель, — отметил врио губернатора Севастополя.

В этом году из-за коронавируса больше детей будет посещать школу во вторую смену.

Главная проблема образовательного процесса в этом году – закрепление за каждым классом отдельного кабинета. За исключением кабинетов, которые оснащены специальным оборудованием – физика, химия, информатика. Составили расписание для каждого класса. Начальной школе это безболезненно – там все закреплены за своими кабинетами. Есть рекомендация, чтобы потоки не пересекались. У каждого класса будет свое расписание. С разницей 10-15 минут один класс будет выходить на перемену, другой заходить на урок. То же самое со столовыми. Увеличится количество детей во вторую смену. Некоторые кабинеты будут выведены из образовательного процесса, — рассказала Елена Богомолова.

Михаил Развожаев поручил директору Департамента образования и науки Севастополя лично на месте проверить как организована работа в школах. Почти все школы города уже прошли комплексные проверки и получили заключения о готовности к работе. По некоторым отдельным учреждениям вопросы будут закрыты до 1 сентября.