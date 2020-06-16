Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Однако можно проголосовать и раньше. Рассказываем обо всех способах выразить свою позицию по предлагаемым изменениям.

Электронное голосование.

Возможно для Москвы и Нижегородской области.

Направить заявку на включение в реестр участников электронного голосования можно через портал Госуслуг или mos.ru (нужна учетная запись) с 5 июня и до 14:00 21 июня 2020 года.

Если вам подтвердят статус участника электронного голосования, то с 25 по 30 июня вы сможете проголосовать на портале 2020og.ru .

В любой из дней голосования вы можете авторизоваться на портале с помощью учетной записи на Госуслугах или mos.ru . Затем вы перейдете на страницу с голосованием и получите авторизационную СМС-ку.

Раннее голосование на участках.

С 25 по 30 июня можно будет проголосовать на участках.

Узнайте график работы вашей участковой комиссии в эти дни. Если голосуете не по месту регистрации — воспользуйтесь сервисом «Мобильный избиратель» .

В дни голосования, с 25 июня по 30 июля, вы можете прийти с паспортом на выбранный участок, получить бюллетень и проголосовать.

Голосование дома.

Предусмотрена возможность голосования на дому — с 25 июня по 1 июля.

Чтобы записаться, надо обратиться в свою участковую комиссию с 16 июня до 17:00 1 июля и обсудить, в какое время будет удобно проголосовать.

Можно подать заявление через портал Госуслуг с 5 июня до 14:00 21 июня.

В день голосования к вам домой придут члены участковой комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Голосование будет проведено бесконтактным способом.

Голосование день в день на участке.

Найти адрес своего участка для голосования можно на интерактивной карте избирательных комиссий на сайте ЦИК России .

Участки будут работать с 08:00 до 20:00. Прийти на участок нужно с паспортом.

Вас обеспечат средствами индивидуальной защиты.

С помощью «Мобильного избирателя» можно записаться на любой удобный именно вам участок для голосования. Подайте заявление о желании проголосовать, указав удобный вам участок для голосования.

По материалам пресс-службы Госдумы.