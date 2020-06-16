Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Однако можно проголосовать и раньше. Рассказываем обо всех способах выразить свою позицию по предлагаемым изменениям.
Электронное голосование.
Возможно для Москвы и Нижегородской области.
Направить заявку на включение в реестр участников электронного голосования можно через портал
Если вам подтвердят статус участника электронного голосования, то с 25 по 30 июня вы сможете проголосовать на портале
В любой из дней голосования вы можете авторизоваться на портале с помощью учетной записи на
Раннее голосование на участках.
С 25 по 30 июня можно будет проголосовать на участках.
Узнайте график работы вашей участковой комиссии в эти дни. Если голосуете не по месту регистрации — воспользуйтесь сервисом
В дни голосования, с 25 июня по 30 июля, вы можете прийти с паспортом на выбранный участок, получить бюллетень и проголосовать.
Голосование дома.
Предусмотрена возможность голосования на дому — с 25 июня по 1 июля.
Чтобы записаться, надо обратиться в свою участковую комиссию с 16 июня до 17:00 1 июля и обсудить, в какое время будет удобно проголосовать.
Можно подать заявление через портал
В день голосования к вам домой придут члены участковой комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Голосование будет проведено бесконтактным способом.
Голосование день в день на участке.
Найти адрес своего участка для голосования можно на интерактивной карте избирательных комиссий на
Участки будут работать с 08:00 до 20:00. Прийти на участок нужно с паспортом.
Вас обеспечат средствами индивидуальной защиты.
С помощью «Мобильного избирателя» можно записаться на любой удобный именно вам участок для голосования. Подайте заявление о желании проголосовать, указав удобный вам участок для голосования.
По материалам пресс-службы Госдумы.
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