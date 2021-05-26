Как будет проходить государственная итоговая аттестация выпускников в Крыму

Для эффективного проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в Крыму разработаны и утверждены «дорожная карта» и план подготовки по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Об этом сообщил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания с Вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

В 2021 году в Республике Крым, так же как и в 2020 году, ГИА будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Пункты проведения экзаменов будут обеспечены необходимыми средствами и оборудованием в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, в период проведения ГИА особое внимание будет уделяться обеспечению всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА, масками, перчатками и антисептическими средствами; необходимому запасу дезинфицирующих средств; обеспечению безопасного допуска участников в пункты проведения экзаменов и в аудитории; оборудованию помещений приборами для обеззараживания воздуха; рассадке участников экзаменов, с учетом соблюдения между ними дистанции не менее 1,5 метра и иное.

В 2020/2021 учебном году 11 класс заканчивают 9 876 выпускников. ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет проводиться только для учащихся 11-х классов, которые планируют поступать в вузы. Выпускники 11 класса будут сдавать русский язык, а также те предметы, результаты которых требуются при поступлении в вуз. Для сдачи ЕГЭ зарегистрировано 9 127 человек. Это выпускники текущего года, выпускники прошлых лет и обучающиеся учреждений среднего профессионального образования, — уточнил Юрий Гоцанюк.

Учащиеся 11 класса, не планирующие поступление в вузы, пройдут ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и будут сдавать только русский язык и математику.

Удовлетворительные результаты по этим предметам будут являться основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. Для сдачи ГВЭ зарегистрировано 1 980 человек, — сказал Юрий Гоцанюк.

Он сообщил, что для проведения экзаменов в 2021 году организовано 156 пунктов проведения экзаменов.

Из них 93 пункта — для проведения ГИА-9 и 63 — для проведения ГИА-11. Все пункты ГИА-11 оснащены системой онлайн-видеонаблюдения. В пунктах проведения экзаменов ГИА-9 видеонаблюдение традиционно осуществляется в режиме офлайн, — сказал Юрий Гоцанюк.

В 2021 году, отметил Премьер-министр Крыма, экзамен по информатике и информационным компьютерным технологиям в компьютерной форме будет организован для 935 зарегистрированных участников в 41 пункте проведения экзаменов.

Расписанием предусмотрено два дня проведения экзамена: 24 и 25 июня. Для участников подготовлено 626 рабочих мест, которые представляют собой компьютер или ноутбук с установленным программным обеспечением.

В этом году единое расписание сдачи экзаменов предусматривает:

— основной период сдачи ЕГЭ — с 31 мая по 2 июля 2021 года;

— дополнительный период сдачи ЕГЭ — с 12 июля по 17 июля 2021, для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в основной период;

— сентябрьские сроки — с 3 сентября по 17 сентября 2021 года — только в форме ГВЭ для тех, кто не получил аттестат, как для сдававших в форме ЕГЭ, так и для сдававших в форме ГВЭ.