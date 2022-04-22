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Как будет работать общественный транспорт Симферополя в пасхальную ночь

Как будет работать общественный транспорт Симферополя в пасхальную ночь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:13 22.04.2022

В связи с проведением мероприятий, посвященных Светлому Христову Воскресению (Пасха), в ночь с 23 на 24 апреля в столице Крыма общественный транспорт будет работать до 2 часов. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

С целью организации и проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, будет обеспечена бесперебойная работа автобусов и троллейбусов на муниципальных маршрутах общего пользования в Симферополе в ночь с 23 на 24 апреля до 2:00 для доставки жителей и гостей города от мест проведения церковных служб до различных районов города, – проинформировал Георгий Сухацкий.

Он также добавил, что в вечернее и ночное время на городских троллейбусных и автобусных маршрутах будет задействовано не менее 20% подвижного состава.


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