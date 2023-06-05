Как будет работать севастопольский общественный транспорт в летний период

Готовность общественного транспорта к работе в летний период сегодня обсудили на аппаратном совещании под председательством губернатора Михаила Развожаева. Доклад представил и. о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев.

3 июня был анонсирован выход из ремонта парома. Паром успешно прошел швартовые и ходовые испытания, но на линию до сих пор не вышел. Даю два дня вам на устранение замечаний, в четверг он должен выйти на линию. За сроки надо отвечать, – обратился глава города к руководителю ведомства.

Губернатор также поручил сообщить на ближайшем заседании Правительства о сроках выхода на линию второго парома – «Адмирала Лазарева».

Всего в Севастополе в пассажирских перевозках задействовано 505 автобусов, 160 троллейбусов, 6 катеров по 81 автобусному, 16 троллейбусным и 4 морским маршрутам соответственно.

Станислав Таматаев сообщил, что общественный транспорт уже перевели на летнее расписание: увеличено количество транспортных средств и время их работы. Также он добавил, что большая часть городских автобусов и троллейбусов оснащена системой кондиционирования воздуха.

На сегодняшний день по всему задействованному подвижному составу предприятия «Севэлектроавтотранс» завершено обслуживание и профилактика систем кондиционирования, троллейбусы и автобусы государственного предприятия работают с исправным климатическим оборудованием. Департамент транспорта постоянно осуществляет контроль за исправностью климатических систем в общественном транспорте, – отмечает и. о. директора департамента.

Поезда дальнего следования на постоянной основе курсируют по маршрутам «Севастополь – Москва» и «Севастополь – Санкт-Петербург». С начала мая 2023 года начали курсировать дополнительные поезда сообщением «Севастополь – Мурманск», «Челябинск – Севастополь», «Уфа – Севастополь». Также в составе поезда «Мурманск – Севастополь» курсирует группа беспересадочных вагонов № 551/552 «Архангельск – Обозерская – Севастополь». По словам Станислава Таматаева, вокзалы и инфраструктура Крымской железной дороги работают в штатном режиме и готовы к увеличению пассажиропотока в летний период.

Автобусы регулярно перевозят пассажиров по 130 межрегиональным маршрутам между Республикой Крым и Севастополем, а также Севастополем и материковой частью России.

С городского автовокзала ежедневно выполняется от 10 до 15 межрегиональных рейсов в направлении Краснодара, Волгограда, Пятигорска, Астрахани, Новороссийска, Грозного, Ростова-на-Дону, Сочи, Ставрополя, Махачкалы и Москвы.

На сегодняшний день сохраняется повышенный спрос на маршруты по направлению города Сочи. Для удобства пассажиров половина маршрутов «Севастополь – Сочи» продлена до аэропорта «Адлер». Средняя заполняемость рейсов составляет порядка 70%, – отмечает Станислав Таматаев.

Ежедневно по направлению «Севастополь – Москва» курсирует два автобусных рейса общей вместимостью 90 человек с отправлением от автовокзала. В первой половине июня будут запущены дополнительные рейсы по этому маршруту, также планируются к запуску сезонные маршруты «Севастополь – Липецк» и «Севастополь – Санкт-Петербург».

Кроме того, в рамках подготовки к летнему сезону расширен график работы всех объектов транспортной инфраструктуры, увеличена емкость сервисных услуг для пассажиров на автовокзале и автостанциях, в частности – увеличена численность персонала билетных касс, справочного бюро и камеры хранения автовокзала.

Отдельно обсудили возросший у гостей города спрос на зарядную инфраструктуру для электромобилей. В 2022 году установлено 11 современных высокоскоростных зарядных станций, до конца 2023-го планируется установка еще 16 станций.

«Земельные участки для установки 16 станций определены, сейчас проводится работа с энергоснабжающими организациями. Наша задача – до сентября все станции установить», – рассказала заместитель губернатора Мария Литовко.

Губернатор Михаил Развожаев поручил проработать вопрос о поощрении подрядчиков, которые предлагают услуги по прокату электромобилей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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