Как будет работать транспорт в Крыму в новогодние праздники

В новогоднюю ночь и на Рождество дорога каждая минута, которую можно провести с родными, друзьями и близкими. И если Дед Мороз будет курсировать по Крыму на волшебных санях, то жители полуострова в том числе – на общественном транспорте.

расскажет, как будут работать в праздничные дни основные автобусы и троллейбусы республики и какой будет новогодняя атмосфера в салонах.