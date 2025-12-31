Как будет работать транспорт в Крыму в новогодние праздники

Используй удобное оглавление:
Вези, Снегурочка!
Мишура, праздничное настроение и Снегурочка за рулем. Нет, это не резиденция Деда Мороза. Это нарядный симферопольский автобус, который 31 декабря и 1 января будет работать для крымчан и гостей столицы республики.
В роли внучки зимнего волшебника – водитель Дарья Оводенко. Девушка второй год подряд выходит на новогоднее дежурство. Костюм Снегурочки купила сама. Признается, так атмосфера получается действительно праздничной.
О, Снегурочка едет! Многие дети фотографируются. Людям очень нравится, – рассказывает Дарья Оводенко, водитель автобуса маршрута №99 «Залесье – Молодежное» предприятия «Крымтроллейбус» в Симферополе.
К тому же, если повезет, делится секретом водитель-Снегурочка, то несколько остановок с пассажирами проедет и сам Дед Мороз. Но эта информация пока в тайне.
По графику
Однако встретить 2026 год в салоне автобуса, увы, не получится. Общественный транспорт начнет курсировать только с пяти-семи часов утра во всех городах полуострова. Но, чтоб машина вышла на линию по графику, сдвигать приходится график… семейный.
Новый год с семьей мы отмечаем немного заранее. Собираемся где-то в 10-11 вечера. Недолго сидим за столом и ложимся спать. Вставать рано – в пять часов уже надо быть на маршруте, значит подниматься приходится в три часа ночи, – рассказала собеседница.
Но работа не в тягость, а в радость. Праздник – все спешат домой или в гости, делится Дарья. Поэтому понимать и помогать людям по-своему интересно.
31 декабря, конечно же, все люди веселые, поздравляют с наступающим Новым годом. У всех хорошее настроение, все мельтешат, стараются побыстрее попасть домой. А 1 января людей практически нет, – рассказала говорит она.
Работать в праздник хорошо
Работа в будние дни – это колоссальный поток автомобилей. А в выходной и праздничный день поток машин снижается. Помех на дороге практически нет, пассажиры спокойны потому, что знают – по расписанию автобуса хоть часы сверяй, точно никуда не опоздаешь, водитель не подведет.
Мы как водители городского транспорта не можем нарадоваться тому, что улицы и дороги пустые, мы едем по графику – минута в минуту. Получаем удовольствие. А еще идет двойная оплата труда», – рассказывает водитель симферопольского автобуса предприятия «Крымтроллейбус» Сергей Козленко. Его маршрут № 14 «Каменка 9-я остановка – площадь Куйбышева (пр-т Победы)».
Больше всего, говорит водитель, пассажиров удивляет то, что общественный транспорт работает. «Вау! Нам не надо вызывать такси!» – радуются люди, когда заходят в автобус. Ну, и сами улыбки крымчан, которые с хорошим настроением едут на праздник, отдельная награда.
Веселое настроение у всех хорошее сразу. Кто бы куда ни ехал. Это не сравнить с будним днем, когда каждый загружен своими делами. В праздник – Новый год, Рождество – все будто на одной волне, на волне радости, – делится впечатлениями собеседник.
Кто создает атмосферу праздника?
Атмосфера в салоне, считает Сергей, полностью зависит от водителя. Например, в своем автобусе крымчанин развешивает новогодние игрушки, гирлянды и сосновые веточки. Такое внимание не оставляет равнодушных даже среди самых грустных пассажиров.
Мы, как правило, закреплены за маршрутами уже. И пассажиры, заходя в автобус или выходя из него, обязательно поздравят с праздником. Все люди понимают, что мы вышли на работу для них, это ценят. И это очень радует.
И, конечно, подарки. На водительской передней панели лежат конфеты и прочие сладости. Угощаются как взрослые, так и дети.
Я говорю родителям – берите, угощайте деток и себя. Даже взрослые спрашивают – а можно мы тоже? Счастью нет предела, – вспоминает с улыбкой Сергей.
Праздничное закулисье
Но за такой «праздничной» работой стоит целая бригада профессионалов. Чтобы вывести автобус или троллейбус на линию, его нужно подготовить, водителю – пройти медицинское освидетельствование, и многое другое.
Мы, водители, как солисты. А за кулисами нашу работу обеспечивает целая бригада профессионалов. Это механики, слесари, диспетчеры, медики. Это большой коллектив людей, которые также выходят работать в праздники, – подчеркнул собеседник.
источник: РИА Новости Крым
