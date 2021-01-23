Как бы акции протеста, как бы «за Навального» прошли в Крыму и Севастополе

Вопреки страхам, а градус напряжения почему-то стал разогреваться в Крыму за двое суток до пресловутой субботы, 23 января, ничего сверхъестественного сегодня не случилось. В Симферополе к площади Ленина вышли «прогуляться» порядка 70 человек, в основном юного возраста. В Севастополе – на краешке площади Нахимова – человек 40, отметим, не только молодых, но и вполне зрелых и даже пожилых. И все… Но говорить, «вот она вся оппозиция в Крыму», все же нельзя. Недовольные властью были, есть и будут. Всегда. Молодежь всегда будет в авангарде перемен. Хороших или плохих. Примеры Украины и Белоруссии вполне наглядные. Так что выводы власть и в центре, и в Крыму, и в Симферополе должна сделать.

Понятно, «здесь вам не Москва». Крымчане особо относятся к Путину лично. Их роликами «про дворцы» не проймешь. Личность Навального на полуострове особой любовью и популярностью не пользуется… К тому же заблаговременно в соцсетях и СМИ раздались призывы к родителям, «проконтролировать детей». Глава Крыма Сергей Аксёнов вообще пригрозил циникам, провокаторам, врагам, что хотели «использовать детей в качестве пушечного мяса в грязных играх тех, кто ненавидит Россию, действует в интересах иностранных государств и под руководством иностранных спецслужб».

Правоохранительные органы предупредили об ответственности и организаторов, и участников незаконных акций. Убедительно прошу родителей не позволить провокаторам втянуть детей в эти акции, а молодых людей – задуматься об истинных целях тех, кто подстрекает их к нарушению закона, — заявил Аксёнов еще до «акции протеста».

С утра на площади Ленина в Симферополе вообще хозяйничали коммунальщики, разбирая елку и новогодние инсталляции. В Севастополе площадь Нахимова заняла спецтехника ЖКХ…

Словом, основные плацдармы «акций» были заняты, сильных «штабов Навального» на Крымском полуострове отродясь не бывало… Вот «птенцы демократии» и жались с краю. С особо рьяными беседовали полицейские. Но все свелось к селфи-фотосессиям, непонятным выкрикам и даже веселью.

Отметим, всем желающим тут же девушка-полицейская раздавала бесплатно медицинские маски. Напомним, массовые акции (даже завуалированные под невинное: «а мы тут просто гуляем») под запретом именно из-за коронавируса. Ни о каких задержаниях в Симферополе нам неизвестно. Молодежь (часам к трем дня) уже разбредалась, вполне довольная «своей смелостью» и не задумывающаяся о возможных последствиях. Итог: в крымской столице как таковой акции протеста не случилось. «Настоящих буйных мало»…

В Севастополе «митингующих» было меньше, но чувствовалась хоть какая-то организация. Были даже плакаты, лозунги, участники акции… водили хоровод. Полиция отреагировала на «превышение шума» и попросила граждан разойтись. На этой стадии показалось, что полиции, журналистов, фотографов и операторов, равно как и мимо проходивших любопытствующих было больше, чем участников «акции». Кстати, здесь тоже позаботились о собравшихся и раздавали маски. По неофициальной информации, в Севастополе есть задержанные – 8 человек. В УМВД города эти данные не подтвердили.

В других городах Крыма даже ничего похожего на маломальские «акции» сегодня не случилось.

Использованы фото и скриншоты и ВК и Telegram.