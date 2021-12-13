Как бы и «ковид», но ведь и Новый год на носу. В Симферополе определились с программой празднований

В период новогодних и рождественских праздников в Симферополе запланировано более 80 развлекательных мероприятий. Детей и взрослых ждут нарядные новогодние ёлки, выставки, театрализованные представления, концерты, конкурсно-развлекательные программы, а также встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Традиционно, 19 декабря запланировано празднование Дня Святого Николая Чудотворца. На перекрёстке улиц Пушкина и Горького, у главной городской ёлки пройдет театрализованная постановка «В гости к нам спешит Святой Николай».

24 декабря в Музее истории города Симферополя состоится открытие выставки «Новогодний карнавал в Симферополе», где будет представлена коллекция елочных игрушек, украшения производства советских фабрик и артелей СССР, стекольных заводов, бумажные и картонные украшения 50-60-х годов прошлого века, карнавальные маски, костюмы, куклы симферопольских художников, часы.

С 31 декабря по 1 января 2022 у главной ёлки будут звучать новогодние песни, состоится трансляция поздравления Президента РФ Владимира Путина. Также запланирован пройдет праздничный фейерверк.

7 января все горожане смогут окунуться в атмосферу Рождества на открытии традиционного вертепа (место празднования то же – перекресток улиц Пушкина и Горького).

В парках и скверах Симферополя состоятся театрализованные представления и новогодние развлекательно-игровые программы для детей с участием сказочных героев и ростовых фигур.

В библиотеках крымской столицы будут организованы новогодние и рождественские встречи, викторины, творческие конкурсы, книжные выставки.

Культурно-досуговые учреждения также подготовили для детей новогодние спектакли «Золушка», «Снежная королева», «Новый год и Карамелька», «В гости к нам спешит Святой Николай», «В поисках Королевы Снега», «Звездный Новый год», «Здравствуй, Дед Мороз», которые пройдут как в залах учреждений, так и на открытых площадках города.

А как же «ковид»?

Мы ориентированы как на тех людей, которые предпочтут в этот праздничный период остаться дома, так и на тех, кто традиционно выходит на улицы города. Поэтому программа предусматривает многие развлекательные мероприятия в режиме онлайн: в культурно-досуговых центрах, библиотечных системах, школах искусств. Это книжные инсталляции, творческие проекты воспитанников, видеопоздравления, выставки детских рисунков, литературно-творческие часы, игры, спектакли и новогодние концерты, – рассказала начальник управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурика Грекул.

Она также добавила, что учитывая особую популярность социальных сетей, как площадок для общения, всем желающим предлагается поучаствовать в интересной конкурсной акции #новогоднийсимферополь. Также впервые в Симферополе выступит оркестр Дедов Морозов.

Программа завершится к окончанию новогодних каникул и может быть скорректирована с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции, – подчеркнула Аурика Грекул.

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