Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Как День Победы отпраздновали в Севастополе
актуально в республике
Как День Победы отпраздновали в Севастополе

Как День Победы отпраздновали в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:00 10.05.2024

9 мая в Севастополе праздновали День Победы и 80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Для Севастополя это двойной праздник, поэтому ещё накануне состоялось множество торжественных мероприятий. Несмотря на действующие ограничения в городе, этот праздник отзывается в сердце каждого севастопольца. С праздником, дорогие севастопольцы! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора города Игоря Михеева.

Праздничные концерты традиционно прошли на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка», в Парке Победы, Балаклаве. В библиотеке имени Л. Н. Толстого севастопольцев ждал праздничный марафон «День Победы в «Толстовке». Здесь прошли лекции, были организованы литературно-музыкальная гостиная и книжная экспозиция по творчеству писателей-фронтовиков.

Наша семья ежегодно празднует День Победы, для нас это уже стало традицией. Всей семьёй выходим в город с портретами наших родных — участников Великой Отечественной войны. Для севастопольцев, конечно, этот праздник особенный, поэтому поздравляем всех горожан! — рассказала жительница Севастополя Александра.

В кинотеатрах «Москва», «Победа», «Россия», «Октябрь», «Моряк» и на «Ракушке» состоялся показ фильма «Освобождение Севастополя 1944». Также в летнем кинотеатре на Матросском бульваре прошёл показ фильма «Море в огне».

Узнайте больше:  В Севастополе - фестиваль детской безопасности

Как День Победы отпраздновали в Севастополе Как День Победы отпраздновали в Севастополе Как День Победы отпраздновали в Севастополе Как День Победы отпраздновали в Севастополе Как День Победы отпраздновали в Севастополе

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.