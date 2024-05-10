Как День Победы отпраздновали в Севастополе

9 мая в Севастополе праздновали День Победы и 80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Для Севастополя это двойной праздник, поэтому ещё накануне состоялось множество торжественных мероприятий. Несмотря на действующие ограничения в городе, этот праздник отзывается в сердце каждого севастопольца. С праздником, дорогие севастопольцы! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора города Игоря Михеева.

Праздничные концерты традиционно прошли на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка», в Парке Победы, Балаклаве. В библиотеке имени Л. Н. Толстого севастопольцев ждал праздничный марафон «День Победы в «Толстовке». Здесь прошли лекции, были организованы литературно-музыкальная гостиная и книжная экспозиция по творчеству писателей-фронтовиков.

Наша семья ежегодно празднует День Победы, для нас это уже стало традицией. Всей семьёй выходим в город с портретами наших родных — участников Великой Отечественной войны. Для севастопольцев, конечно, этот праздник особенный, поэтому поздравляем всех горожан! — рассказала жительница Севастополя Александра.

В кинотеатрах «Москва», «Победа», «Россия», «Октябрь», «Моряк» и на «Ракушке» состоялся показ фильма «Освобождение Севастополя 1944». Также в летнем кинотеатре на Матросском бульваре прошёл показ фильма «Море в огне».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя