Как добраться из Украины в Крым и обратно? Автобусы — лучший вариант

Вопрос «Как добраться из Украины в Крым?» по понятным причинам вот уже семь лет является самым популярным, когда речь заходит о взаимодействии двух географически рядом расположенных территорий. Что уж там… пока политики дерутся простые люди не утрачивают связи и родственные, и дружеские, которым во многих случаях не одно десятилетие. Потому… скорее всего… тема передвижения между украинскими городами и крымскими свою актуальность не утратит никогда. И благо в том, что ответ на выше обозначенный вопрос на данный момент всё-таки есть. Да, Крым для Украины сегодня обозначен как территория из популярной песни — «Не летят туда сегодня самолеты. И не едут даже поезда», однако автобусное сообщение действует! Пусть не в полном объёме, но добраться на полуостров (и обратно) таким образом можно и комфортно, и быстро. Так, компания «Dnepro-Bus» предлагает услуги пассажирских перевозок в Крым. В частности, к примеру, существует маршрут Харьков-Симферополь — https://dnepr-krym.com/kharkov-krym/kharkov-simferopol.

Билет на маршрутку из Харькова приобрести или заказать совсем просто. Можно предварительно или в день отправления. Наш офис посещать не надо и не надо покидать свой дом. Купить билет на маршрутку компании «Dnepro-Bus» значительно легче, чем «спаковать» багаж в поездку. работает более 10 лет на рынки Украины, а также на территории Крыма. На сегодняшний день мы возим более чем 12 000 пассажиров в год, — отмечают специалисты компании.

Автобус Харьков — Симферополь: что нужно знать

А знать нужно то, что поездки в Крым компания «Dnepro-Bus» осуществляет комфортабельными микроавтобусами Mercedes Sprinter вместимостью — от семи до 22 пассажиров. Кроме того, можно заказать «маршрутку» (а также легковой автомобиль) и в частном порядке под решение конкретной задачи конкретной группы людей. В стандартном варианте автобусы из Харькова в рейс отправляются дважды в день. И — да: на маршруте предусмотрены остановки в нескольких украинских городах — Днепр, Запорожье, Мелитополь, и двух крымских пунктах — Чонгар и Джанкой.

Значительный плюс в том, что путь из Харькова в Симферополь осуществляется без пересадок — отсутствует пеший переход в Чонгаре (зона разграничения), — говорят в «Dnepro-Bus».

Кроме того, в компании подчёркивают:

на маршруте работают водители с большим опытом профессиональной деятельности;

поездку можно спланировать сразу же в обе стороны;

автобусы отправляются и прибывают в пункты назначения точно по расписанию (и в любую погоду!);

время в пути из Харькова в Симферополь — десять часов;

за багаж пассажиры не платят.

Автобус Харьков — Симферополь: цена вопроса

По этому поводу в компании «Dnepro-Bus» пассажиров успокаивают — тарифы стараются делать максимально демократичными и доступными.

Понятно, что могут появиться вопросы о поездке автобусом в Симферополь. В этом случае всегда можно связаться с менеджером компании и выяснить, уточнить необходимую информацию, — дают подсказку специалисты.

И ещё: маршрут Харьков — Симферополь — не единственный, по которому курсируют автобусы «Dnepro-Bus». Все направления, расписание движения автобусов — ЗДЕСЬ.