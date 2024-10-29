Как громят врага морпехи Черноморского флота

Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отразили атаку противника и уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области.
Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» продолжают успешно выбивать противника, уничтожая боевую технику и живую силу противника. Противник, пытаясь атаковать позиции российских военнослужащих, отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка.
Операторы разведывательных БпЛА обнаружили колонну техники и передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ, — сообщили в Минобороны РФ.
Противник, не выдержав натиска наших военнослужащих, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО.
Очень нагло пошли, были уверены, что они залетят. Было семь единиц, пехота была там, два танка было у них в колонне. Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом, то есть всегда ищут, птицы эти летают. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника, – рассказал командир отряда морских пехотинцев с позывным «Балу».
Благодаря активным действиям морпехов Черноморского флота в Курской области противник ежедневно несет потери и отступает.
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