Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отразили атаку противника и уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» продолжают успешно выбивать противника, уничтожая боевую технику и живую силу противника. Противник, пытаясь атаковать позиции российских военнослужащих, отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка.

Противник, не выдержав натиска наших военнослужащих, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО.

Очень нагло пошли, были уверены, что они залетят. Было семь единиц, пехота была там, два танка было у них в колонне. Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом, то есть всегда ищут, птицы эти летают. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника, – рассказал командир отряда морских пехотинцев с позывным «Балу».