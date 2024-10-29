Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Черноморский флот | Как громят врага морпехи Черноморского флота
актуально в республике
Как громят врага морпехи Черноморского флота

Как громят врага морпехи Черноморского флота

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 12:52 29.10.2024

Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отразили атаку противника и уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» продолжают успешно выбивать противника, уничтожая боевую технику и живую силу противника. Противник, пытаясь атаковать позиции российских военнослужащих, отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка.

Операторы разведывательных БпЛА обнаружили колонну техники и передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ, — сообщили в Минобороны РФ.

Противник, не выдержав натиска наших военнослужащих, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО.

Очень нагло пошли, были уверены, что они залетят. Было семь единиц, пехота была там, два танка было у них в колонне. Они всегда ждут, что мы пойдем где-то колонной строевым шагом, то есть всегда ищут, птицы эти летают. А итог такой, что у нас там пять человек может минус двадцать им сделать. Сокращаем численность противника, – рассказал командир отряда морских пехотинцев с позывным «Балу».

Благодаря активным действиям морпехов Черноморского флота в Курской области противник ежедневно несет потери и отступает.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Спецоперация

Спецоперация
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.