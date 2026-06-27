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Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация
фото: © РИА Новости Крым . Андрей Киреев

Как ходит общественный транспорт в Севастополе

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:31 27.06.2026

В Севастополе в субботу движение общественного транспорта, в том числе троллейбусов, осуществляется в обычном режиме выходного дня. Об этом сообщает предприятие «Севэлектроавтотранс».

Движение троллейбусов и автобусов по всем маршрутам города осуществляется в обычном режиме по расписанию выходного дня, — говорится в сообщении.

Скоплений транспорта на улицах города на данный момент не наблюдается, добавили в пресс-службе.

В ночь на 24 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.

26 июня губернатор Михаил Развожаев сообщил, что энергоснабжение в Севастополе восстановлено полностью, за исключением ряда адресов на трех улицах.

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источник: РИА Новости Крым

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