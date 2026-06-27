Как ходит общественный транспорт в Севастополе

В Севастополе в субботу движение общественного транспорта, в том числе троллейбусов, осуществляется в обычном режиме выходного дня. Об этом сообщает предприятие «Севэлектроавтотранс».
Движение троллейбусов и автобусов по всем маршрутам города осуществляется в обычном режиме по расписанию выходного дня, — говорится в сообщении.
Скоплений транспорта на улицах города на данный момент не наблюдается, добавили в пресс-службе.
26 июня губернатор Михаил Развожаев сообщил, что энергоснабжение в Севастополе восстановлено полностью, за исключением ряда адресов на трех улицах.
источник: РИА Новости Крым
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