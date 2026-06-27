Как ходит общественный транспорт в Севастополе

В Севастополе в субботу движение общественного транспорта, в том числе троллейбусов, осуществляется в обычном режиме выходного дня. Об этом сообщает предприятие «Севэлектроавтотранс».

Движение троллейбусов и автобусов по всем маршрутам города осуществляется в обычном режиме по расписанию выходного дня, — говорится в сообщении.

Скоплений транспорта на улицах города на данный момент не наблюдается, добавили в пресс-службе.

В ночь на 24 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества . На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.

26 июня губернатор Михаил Развожаев сообщил, что энергоснабжение в Севастополе восстановлено полностью, за исключением ряда адресов на трех улицах.

источник: РИА Новости Крым

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