Как хорошее дело – раздача бесплатных квартир сиротам – превратилось в уголовное дело. История из Керчи

Накануне мы сообщали о том, что Следком заинтересовался состоянием 25 квартир, выданных в Керчи сиротам. Сегодня стало известно – возбуждено уголовное дело. Под подозрением ИО начальника управления ЖКХ администрации Керчи. Он подозревается халатности, то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, причинившее особо крупный ущерб (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Следственным отделом по городу Керчи предварительно установлено, что за счет бюджетных средств администрацией Керчи были закуплены 25 квартир в многоквартирном жилом доме по шоссе Героев Сталинграда для нужд граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, не обеспеченные газоснабжением и отоплением. Многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию, что подтверждается соответствующей документацией. Однако газоснабжение в доме отсутствует, и как следствие — отсутствует отопление, которое осуществляется газовыми котлами. Акты приема-передачи на 25 приобретенных квартир по муниципальному контракту составлены и были подписаны и.о. начальника управления ЖКХ администрации города Керчи, а с самими детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, подписаны договоры найма жилых помещений, — отметили в Следственном комитете.

Ключи были выданы администрацией города Керчи 30 января. Само событие было обставлено как праздник. Но жизнь в холоде – разве праздник?

С учетом того, что на момент подписания актов приема-передачи жилых помещений, а также договоров их найма присоединение к центральному газопроводу не осуществлено, указанные помещения не соответствовали нормам и требованиям, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление благоустроенного жилого помещения в целях проживания и охраняемых законом интересов общества и государства. В настоящее время сотрудниками следственного отдела устанавливаются все обстоятельства по выявленным нарушениям, также будут приняты меры по восстановлению нарушенных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — отметили в Следкоме.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.