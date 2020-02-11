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Скандал в Керчи: квартиры, выделенные сиротам, возможно, непригодны для жилья
Фото: Следком

Скандал в Керчи: квартиры, выделенные сиротам, возможно, непригодны для жилья

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:21 11.02.2020

В конце января мы сообщали о радостном для 25 керченских сирот событии. Они получили ключи от квартир в новостройке по шоссе героев Сталинграда 14-А. Однако радость несколько померкла, а само событие обрело скандальный оттенок. Сироты не могут вселиться в новое жилье, поскольку в квартирах отсутствует отопление и имеется ряд недостатков. С такой жалобой сами пострадавшие обратились в СМИ. На основе публикаций в деле разбирается Следственный комитет.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка сведений из средств массовой информации о нарушении прав граждан из числа детей-сирот при предоставлении им квартир в городе Керчи, — говорится в сообщении крымского управления Следкома.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела устанавливаются обстоятельства предоставления детям-сиротам жилых помещений, их техническое состояние, соответствие всем необходимым нормам и требованиям. Также устанавливается круг должностных и иных уполномоченных лиц, ответственных за этот процесс. Ход проверки находится на личном контроле руководства Главного следственного управления.

Скандал в Керчи: квартиры, выделенные сиротам, возможно, непригодны для жилья

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